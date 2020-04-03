Kolejlere corona virüsü kilidi kapıda!

Veliler, “Eğitim yoksa, para da yok” diyerek, çocuklarının kaydını kolejlerden almak istiyor. Bakanlık, ilk kez özel okullardan öğrenci nakillerini durdurup, sistemi nakillere kapattı.

Türkiye’de, son 5 yılda sayıları 6 bin 710’dan hızlı artışla 12 bin 809′ a çıktığı için arz talep dengesi zaten bozulan özel eğitim sektörü, şimdi de corona virüsü salgınından krize giriyor.

Sektör temsilcileri, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı eylül ayını bin kolejin göremeden batabileceği tespitlerini Bakan Ziya Selçuk’a iletti.

KRİZ SENARYOSU HAZIR

Corona virüsü salgını bitse de şimdi 1,5 milyon öğrenci okuyan, 175 bin öğretmen ve 50 bin personel istihdam eden özel okulları ağır bir ekonomik kriz bekliyor.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, alternatif kriz senaryoları üzerinde çalışıyor. Bakanlık, uzaktan online eğitimi yaz döneminde telafi eğitimine dönüştürme kararı alıp, okulları haziran sonuna kadar uzattı.

100 BİN VELİ GİDEBİLİR

Özel okullar böylece 14 Mart’tan sonraki öğrenim ücretlerini de tahsis edebilecek. Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik sıkıntıya giren, iş yeri kapanan veya işsiz kalan 100 binin üzerinde velinin çocuğunu kolejlerden alma riski üzerinde duruluyor. İkinci dönem ücretleri de sorun oluşturdu.

NAKİLLER DURDURULDU

Okullar fiili olarak eğitime kapatılınca çok sayıda veli, “Öğrenim/ Yemek/ Servis” ücretlerini ödemek istemiyor.

Veliler, “Çocuğumun binmediği servis yemediği yemek için niye para ödeyeceğim?” diye soruyor.

Çocuklarını, özel okuldan devlet okullarına nakil yaptırarak, ödeme yapmamaya çalışan velilerin, bu girişimi de sonuçsuz kaldı.

TALEPLER REDDEDİLDİ

MEB, okullar kapalı olduğu gerekçesiyle talepleri reddetti. Talep artınca bu kez özel okullardan öğrenci nakilleri tamamen durduruldu. Karar, kurumlara tebliğ edilip, sistem nakillere kapatıldı.

Sözleşmeler bir eğitim-öğretim yılını kapsadığı için veli çocuğunu alırsa, bu kez yıllık toplam ücretin yüzde 10'unu ceza olarak ödeyecek.

‘SIKINTIYI BiRLiKTE AŞALIM'

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Nurullah Dal sektörde sıkıntının corona virüsü salgını ile artış gösterdiğini doğrulayarak, “Bakanlıkla koordineli çalışılıyor.

Öğretmenlerimiz, velilerimiz, okul sahipleri el ele verirse bu sıkıntılı süreç en az zararla aşılacaktır. Öğrenciler, telafi eğitimine alınacak. Zorlukları uzlaşı ve fedakarlıkla aşalım”dedi.

Türkiye'de 5 yılda kolejler iki kat arttı

5532 Özel anaokulu/sınıfı

1808 Özel ilkokul

2060 Özel ortaokul

3589 Özel orta eğitim

TOPLAM:

12809 Kolej var