Konya’daki 3 kamu üniversitesi uzaktan eğitim kararı aldı!

Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Mevcut veriler ve salgının seyri, bir süre daha riskin devam edeceğini göstermektedir.

* Bugün itibari ile Konya, ülkemizde salgının en yoğun yaşandığı şehirlerden birisi durumundadır. Ulaşım, barınma, yeme içme gibi öğrencilerimizle ilgili birçok alanın kullanımından kaynaklanacak yoğunluk, bulaş riskinin daha da artmasına sebep olabilecektir.

* Önümüzdeki yarıyılda, gribal enfeksiyonların artış gösterdiği kış mevsimine girilmesine paralel olarak pandeminin de artabileceği öngörülmektedir.

* Diğer taraftan, yüz yüze öğretim için gerek duyulan idari personelin, kamu kurumlarında esnek çalışma modelinin yürürlükte olduğu (bazı idari birimlerimizde pandemiye yakalanan personelimizin bulunması, temas halindeki diğer personelimizin de karantinada kalması gerektiği) göz önünde bulundurulduğunda yetersiz kalacağı ve sunulan hizmetin aksayacağı değerlendirilmektedir.

* Tüm bunlardan daha önemlisi, aileleri tarafından bizlere emanet edilen öğrencilerimiz başta olmak üzere, bütün akademik ve idari personelimizin sağlığı, aşağıdaki kararı almamızda en fazla dikkat ettiğimiz husus olmuştur.

* 2020-2021 öğretim yılı Güz yarı yılında yabancı dil hazırlık, ön lisans, lisans ve lisans üstü tüm derslerin genel olarak uzaktan, online olarak yürütülmesine karar verilmiştir.

* Buna göre, Akademik birimlerimizdeki teorik ve uygulamalı tüm dersler, uzaktan ve online olarak yürütülecektir.

* Meram Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi'nin teorik dersleri ve uygulamalı derslerin mümkün olanları uzaktan; uzaktan yapılması mümkün olmayan uygulamalar ise programlarda düzenleme yapılarak yüz yüze ders imkânı doğması düşüncesiyle dönem sonuna veya bir sonraki döneme aktarılarak yapılacaktır.

KTÜN'DEN AÇIKLAMA

Konya Teknik Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda ise “Sevgili Öğrencilerimiz; 2020-2021 öğretim yılı Güz yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü tüm derslerin uzaktan öğretimle yürütülmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.