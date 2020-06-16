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KPSS 2020 başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS için kritik tarihler belli oldu…

Kamuda memur olmak isteyen adaylar, KPSS sınav hazırlıklarını sürdürüyor. Corona virüsü sebebiyle tarihlerinde değişikliğe gidilen KPSS sınavı için, ÖSYM güncellenen sınav takvimini açıkladı. Sınav takvimi ile birlikte, KPSS Lisans ve önlisans başvuru tarihleri de belli oldu. İşte memur adaylarının merakla beklediği tarihler…

13:25 -
Haberler Eğitim
KPSS 2020 başvuruları ne zaman başlayacak? KPSS için kritik tarihler belli oldu…

Kamuda memur olmak bir çok üniversite mezunun hayallerini süslüyor. KPSS sınavı için yıl boyunca hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, ÖSYM tarafından güncellenen sınav takvimini öğrenmek istiyor. İşte KPSS sınavına girecek vatandaşların dikkat etmesi gereken tarihler…

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Foto: Shutterstock

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

Memur adaylarını yakındıran ilgilendiren KPSS sınavının başvuru tarihleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, KPSS Lisans Başvuruları, 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri arasında, KPSS Önlisans Başvuruları ise 21.08.2020 ve 02.09.2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

KPSS geç başvuru ve sonuç tarihleri ise şu şekilde; Geç başvuru 22 Temmuz’da, sonuçlar ise 22 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

 

Corona EKPSS KPSS KPSS önlisans KPSS ortaöğretim ÖSYM sınav sınav takvimi
Son güncelleme: 13:26 16.06.2020
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