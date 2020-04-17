KPSS 2020 ne zaman yapılacak? KPSS sınav tarihleri belli oldu…

Türkiye'de memur olmak isteyen yüzbinlerce lisans, önlisans ve lise mezunu KPSS sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Corona virüsü sebebiyle birçok sınavın tarihi değişirken, memur adayları KPSS 2020 ne zaman olacağını aratıyor. İşte 2020 KPSS tarihi…

KPSS 2020 NE ZAMAN?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020