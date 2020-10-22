KPSS başarı sıralaması açıklandı mı?

ÖSYM'nin açıklayacağı KPSS başarı sıralaması ile memur adayları puanlarını diğer sınava katılan kimselerle kıyaslayabilecek.

ÖSYM'nin KPSS başarı sıralamasını önümüzde ay açıklaması bekleniyor.

KPSS BAŞARI SIRALAMASI NEDİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir.

Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanacak.