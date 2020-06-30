KPSS başvuru ekranı açıldı mı? KPSS başvuruları için beklenen tarih geldi

KPSS için kritik gün geldi! Corona virüsü sebebiyle birçok sınavda olduğu gibi KPSS sınav tarihinde de değişikliğe gidildi. ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medyadan paylaştığı mesajla lisans başvurularının bugün başlayacağını açıkladı. Ancak henüz ÖSYM sitesinde başvuru kılavuzu yayınlanmadı. İşte KPSS adaylarının merakla beklediği başvuru hakkında son gelişmeler…

KPSS LİSANS BAŞVURU BAŞLADI MI?

KPSS başvuru tarihi geldi fakat henüz başvuru ekranı açılmadı. KPSS başvuruları başladığı andan itibaren aşağıdaki link üzerinden gerçekleştirilebilir…

KPSS BAŞVURU EKRANI



KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Lisans Başvuruları, 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri arasında,

KPSS Önlisans Başvuruları ise 21.08.2020 ve 02.09.2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi 15 Eylül – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru tarihi 6 Kasım – 16 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETLERİ

Geçtiğimiz yılın KPSS lisans ücretleri 75 TL olarak belirlenmişti ancak bu sene içi bir açıklama yapılmadı.

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvurularınızı gerçekleştirebilmek için öncelikle ÖSYM aday işlemleri sitemine giriş yapmanız gerekiyor. Aday işlemleri sisteminde başvurular kısmında KPSS seçeneğini seçerek sınav başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru işleminizi gerçekleştirdikten sonra ödeme işlemlerinizi tamamlamanız gerekiyor. Ücretler bankamatikler ya da ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

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2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

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