KPSS başvuru kılavuzu yayınlandı! KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar?

Adaylar bugün itibariyle ÖSYM’nin internet sitesinden ortaöğretim KPSS başvurusu yapabilecekler. Sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS ortaöğretim başvurusu 30 Eylül’e kadar sürecek. KPSS ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım tarihinde gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU SAYFASI

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM’nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS ortaöğretim başvuruları 15 – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU KILAVUZU

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS ortaöğretim sınavına başvurular 15-30 Eylül tarihleri arasında ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleşecek. Ödemeler başvuru sırasında internet üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ sayfasından işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM SEVİYESİ SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

KPSS orta öğretim sınavında adayları 120 soru ve 130 dakika süre verilecek. 60 genel kültür, 60 genel yetenek sorusu adayların karşısına çıkacak.