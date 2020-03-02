KPSS başvuru tarihleri ne zaman? 2020 KPSS ne zaman?

KPSS, her yıl belirli dönemlerde ÖSYM tarafından düzenleniyor. KPSS için tarihler ÖSYM sınav takvimi ile açıklandı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. İşte KPSS başvuru ve sınav detayları…

KPSS 2020 NE ZAMAN?

LİSANS: KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de erişime açılacak.

Sınav başvuruları; 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak. Belirlenen geç başvuru günü de 9 Haziran 2020 olarak belirlendi.

ÖN LİSANS: KPSS önlisans 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.

Sınav başvuruları; 12-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu sınavın geç başvuru günü ise 8 Eylül 2020 olarak belirlendi.

ORTA ÖĞRETİM: 2020-KPSS Ortaöğretim ise 8 Kasım 2020'de düzenlenecek. Sonuçları da 8 Aralık 2020'de adayların erişimine açılacak.

Sınav başvuruları; 21 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru fırsatı ise 22 Eylül 2020 olarak belirlendi.

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KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi), KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları için başvurular 5 Mayıs 2020'de başlayacak, 20 Mayıs 2020'de son erecek.

KPSS Ön Lisans başvuruları 12 Ağustos'ta başlayacak, 25 Ağustos'ta sona erecek.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 21 Ağustos'ta başlayacak, 7 Eylül'de sona erecek.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları 29 Eylül'de başlayacak, 7 Ekim'de sona erecek.