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KPSS başvuru tarihleri ne zaman? 2020 KPSS ne zaman?

Kamu görevlisi olmak isteyenlerin girdiği KPSS için çalışmalarına devam eden adaylar KPSS başvuru ve sınav tarihini araştırıyor. KPSS lisans oturumları Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Peki KPSS 2020 başvurusu ne zaman yapılacak?

08:14 -
Haberler Eğitim
KPSS başvuru tarihleri ne zaman? 2020 KPSS ne zaman?

KPSS, her yıl belirli dönemlerde ÖSYM tarafından düzenleniyor. KPSS için tarihler ÖSYM sınav takvimi ile açıklandı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. İşte KPSS başvuru ve sınav detayları…

KPSS 2020 NE ZAMAN?

LİSANS: KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de erişime açılacak.

Sınav başvuruları; 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak. Belirlenen geç başvuru günü de 9 Haziran 2020 olarak belirlendi.

ÖN LİSANS: KPSS önlisans 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.

Sınav başvuruları; 12-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu sınavın geç başvuru günü ise 8 Eylül 2020 olarak belirlendi.

ORTA ÖĞRETİM: 2020-KPSS Ortaöğretim ise 8 Kasım 2020'de düzenlenecek. Sonuçları da 8 Aralık 2020'de adayların erişimine açılacak.

Sınav başvuruları; 21 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru fırsatı ise 22 Eylül 2020 olarak belirlendi.

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KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi), KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları için başvurular 5 Mayıs 2020'de başlayacak, 20 Mayıs 2020'de son erecek.

KPSS Ön Lisans başvuruları 12 Ağustos'ta başlayacak, 25 Ağustos'ta sona erecek.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 21 Ağustos'ta başlayacak, 7 Eylül'de sona erecek.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları 29 Eylül'de başlayacak, 7 Ekim'de sona erecek.

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