KPSS başvuruları ne zaman? Güncellenen KPSS sınav takvimi açıklandı…

Kamuda memur olarak hayatlarını garantiye almak isteyen milyonlarca vatandaş, KPSS sınavına hazırlanıyor. Corona virüsü sebebiyle sınav takviminde değişikliler yaşanan KPSS ile ilgili tüm bilgiler haberimizde…

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

Memur adaylarını yakındıran ilgilendiren KPSS sınavının başvuru tarihleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, KPSS Lisans Başvuruları, 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri arasında, KPSS Önlisans Başvuruları ise 21.08.2020 ve 02.09.2020 tarihleri arasında yapılabilecek.

KPSS geç başvuru ve sonuç tarihleri ise şu şekilde; Geç başvuru 22 Temmuz'da, sonuçlar ise 22 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

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