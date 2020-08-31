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KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS başvurularında son gün geliyor!

Kamu personeli olarak devlet kadrolarında çalışmayı hedefleyen adaylar KPSS başvuru detaylarını araştırıyor. ÖSYM'nin yaptığı açıklamayla geçtiğimiz günlerde KPSS başvuruları başladı. Başvurmayı planlayanlar, KPSS başvuru ücreti ve tarihler gibi önemli ayrıntıları merak ediyor. KPSS başvuru sürecine dair bilgiler haberimizde yer alıyor...

10:15 -
Haberler Eğitim
KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS başvurularında son gün geliyor!

KPSS sınavı için geri sayım başladı, sınav 25 Ekim Pazar günü tüm yurt genelinde yapılacak. Sınav yaklaşırken başvurular ise sürüyor 21 Ağustos'ta başlayan KPSS önlisans başvuruları, 2 Eylül'de sona erecek.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ön lisans KPSS başvuru ücreti 80 TL olarak açıklandı. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.

KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS başvuru tarihleri ve KPSS sınav ücreti…

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını  elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların ,sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

ADAY BAŞVURU FORMU

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