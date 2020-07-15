KPSS geç başvuruları ne zaman? 2020 KPSS geç başvuru tarihleri…

ÖSYM kapsamında yapılacak olan 2020 KPSS sınavı için geç başvuru tarihleri araştırılıyor. Sınava katılacak olan adaylar KPSS geç başvuru işlemlerini 22-23 Temmuz 2020 tarihlerinde yapabilecek.

2020 KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ VE İŞLEMLERİ

30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde 2020-KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

KPSS KILAVUZU

GEÇ BAŞVURU GÜNLERİNDE OTURUM EKLEME İŞLEMİ

30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür Oturumuna başvuran ancak, KPSS'nin diğer oturumlarına girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru günlerinde bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceklerdir. 30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında girmek istediği oturumları seçerek sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru günlerinde değiştiremezler.