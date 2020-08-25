KPSS giriş yerleri belli oldu mu? KPSS sınav tarihleri ve sınav yeri detayları…

KPSS için sınav tarihi yaklaşıyor. ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS’nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül’de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül’de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül’de uygulanacak. Peki sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı ancak KPSS sınav giriş yerlerinin ve belgelerinin birkaç gün içinde ÖSYM tarafından açıklanacağı tahmin ediliyor.

KPSS’YE GİRİŞTE HANGİ BELGELER GEÇERLİ?

Adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanıveya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını dayanlarında bulundurmaları zorunludur. Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartıveya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralıKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, geçerli kimlik belgesi olarakkabul edilecektir.