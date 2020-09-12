KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı kaçta başlayacak, kaç saat sürecek?

KPSS Alan Bilgisi sınavlarının hukuk, iktisat, maliye testlerinin yer aldığı 2’inci oturumu ise aynı gün saat 14.45’te başlayacak.
Adaylara bu oturumlarda 120 soru için 150 dakika süre verilecek.
YARIN TEK SINAV VAR
KPSS Alan Bilgisi 3'üncü ve son oturumu yarın yapılacak. 10.15'te başlayacak sınavda adaylara, işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanınacak.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.