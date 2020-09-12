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KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı kaçta başlayacak, kaç saat sürecek?

Lisans mezunu adayların katılım göstereceği KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı bugün tüm yurt genelinde yapılacak. KPSS Alan Bilgisi'nin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri bölümlerinden yapılacak sınav saat 10.15’te başlayacak.

09:46 -
Haberler Eğitim
KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavı kaçta başlayacak, kaç saat sürecek?

KPSS Alan Bilgisi sınavlarının hukuk, iktisat, maliye testlerinin yer aldığı 2’inci oturumu ise aynı gün saat 14.45’te başlayacak.

Adaylara bu oturumlarda 120 soru için 150 dakika süre verilecek.

YARIN TEK SINAV VAR

KPSS Alan Bilgisi 3'üncü ve son oturumu yarın yapılacak. 10.15'te başlayacak sınavda adaylara, işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanınacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.

 

 

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