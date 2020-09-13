KPSS lisans saat kaçta başlıyor, alan bilgisi sınavı kaç dakika sürecek?

Bugün uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. Oturumu için adayların sınav giriş belgelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Adayların KPSS sınav giriş yerlerini öğrenebileceği sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde erişime açıldı, ilgili belgenin fotoğraflı olması ve üzerinde sonradan eklenmiş bir yazı bulunmaması gerekiyor.

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. Oturumu için adayların sınavı saat 10.15'de başlayacak.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre Alan Bilgisi Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS NE KADAR SÜRECEK?

KPSS lisans sınavında adaylara işletme, muhasebe, istatistik testlerinden toplam 120 soru sorulacak ve 160 dakika süre verilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINACAK?

Adaylar 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. Oturumu için sınav giriş yerlerini ve belgelerini aşağıdaki link üzerinden edinebilirler.

2020 KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

ÖSYM'NİN AÇIKLADIĞI KPSS SINAV TAKVİMİ

Corona virüsü sebebiyle ÖSYM'nin yapacağı birçok sınavın takviminde değişikliğe gidilmişti. ÖSYM, KPSS'de birçok farklı branşta ve eğitim düzeyinde uygulanan KPSS sınavı ile ilgili güncellenen takvimini yayınladı.