KPSS lisans sınavı 6 Eylül’de yapılacak! ÖSYM sınav giriş belgesini yayınladı

ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile KPSS sınav giriş yerleri ve belgesi erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınav giriş belgesini edinebiliyor.

ÖSYM'NİN AÇIKLADIĞI KPSS SINAV TAKVİMİ

Corona virüsü sebebiyle ÖSYM'nin yapacağı birçok sınavın takviminde değişikliğe gidilmişti. ÖSYM, KPSS'de birçok farklı branşta ve eğitim düzeyinde uygulanan KPSS sınavı ile ilgili güncellenen takvimini yayınladı.



ÖSYM'DEN HES KODU AÇIKLAMASI

ÖSYM, artık sınav başvurularında ve sınava katılacak adaylarda HES kodu istiyor. ÖSYM'den yapılan son açıklamada, corona virüsü testi pozitif çıkan adayların, sınav giriş yerlerinde değişiklik olacağı açıklandı.

ÖSYM'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

Sağlık Bakanlığının “HES Kodu” uygulaması, Başkanlığımızca uygulanacak sınavlarda adayların Covid-19 durumlarını takip etmek için kullanılmaktadır. Bu doğrultuda, HES Kodu uygulaması kullanılarak adayların sınava girecekleri bina/salon atamaları, Sağlık Bakanlığından alınan verilere göre güncellenmektedir.

Sınav gününe kadar Sağlık Bakanlığından alınan güncel bilgiler doğrultusunda Covid-19 bilgisi değişen adayların (Covid-19 pozitif veya temaslı duruma gelen veya Covid-19 pozitif veya temaslı durumu sona eren adaylar), sınava girecekleri bina/salon bilgileri güncellenecektir. Sınava girecekleri bina/salon atamaları yeniden yapılan adaylar, kendileri için yeniden düzenlenen Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, Başkanlığımız tarafından, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemindeki güncel iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendirilecektir.

AYRI SIRALARDA OTURULACAK

Sınav günü Covid-19 pozitif veya temaslı duruma gelen adaylar, atamalarının yapıldığı sınav binasında Covid-19 durumu olan adaylar için oluşturulmuş ayrı salonlarda sınava alınacaklardır.

Sınav günü Covid-19 pozitif veya temaslı durumu sona eren adayların da bina/salon atamaları güncellenecektir. Bu durumdaki adaylar da sınava girecekleri bina/salon konusunda Başkanlığımız tarafından ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemindeki güncel iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendirilecektir.

Covid-19 durumu olan adayların, Başkanlığımıza veya Başkanlığımız birimlerine herhangi bir belge sunmaları, belge göndermeleri gerekmemektedir.

Başkanlığımız tarafından adaylara; telefon, sms, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından adayların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin güncel ve doğru bilgileri içermesi gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.