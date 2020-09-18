KPSS lisans sınavı sonuçları 22 Ekim’de açıklanacak

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; sınava katılım gösteren memur adayları sonuçları T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

İLK SINAV 6 EYLÜL'DE YAPILDI

KPSS lisans sınavlarının ilki olan Genel Yetenek Genel Kültür sınavı 6 Eylül'de yapılmıştı. Sonrasında Alan Bilgisi sınavları 12 ve 13 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. 20 Ekim'de yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ile birlikte KPSS maratonu tamamlanacak.

