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KPSS lisans sonuçları 22 Ekim’de açıklanacak

Üniversite mezunu adayların katılım gösterdiği KPSS sınavları geçtiğimiz ay içerisinde tamamlanmıştı. Sınava katılan adaylar, ÖSYM’nin 22 Ekim’de yapacağı açıklama ile sonuçları öğrenebilecek.

10:09 -
Haberler Eğitim
KPSS lisans sonuçları 22 Ekim’de açıklanacak

KPSS sonuçları, ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyuracak.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınava katılım gösteren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANABİLİR Mİ?

Corona virüsü sebebiyle bu sene ÖSYM'nin yaptığı birçok sınavın tarihlerinde gecikmeler yaşandı. Ancak ÖSYM, bazı sınavların sonuçlarını erken erişime açtı. KPSS sonuçları da ÖSYM’nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç olarak da değişiklik gösterebilir.

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