KPSS ne zaman? KPSS başvuru tarihi yaklaşıyor…

Lise mezunları ve üniversite mezunları ayrı ayrı KPSS tarihlerini merakla araştırıyor. Kamu personeli olmak isteyen adaylar için ilk adım Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ÖSYM tarafından yılın belirli dönemlerinde düzenleniyor. KPSS ne zaman? İşte merak edilen tarih…

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KPSS 2020 NE ZAMAN?

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz’da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz’da, 2. gün oturumları 26 Temmuz’da gerçekleşecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos’ta yapılacak. Tüm oturumların sonuçları ise 10 Eylül’de ilan edilecek.