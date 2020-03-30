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KPSS ne zaman? KPSS tarihleri belli oldu!

ÖSYM, içerisinde KPSS'nin de yer aldığı bazı sınavların tarihini yeniden düzenledi. Kamu personeli olmak isteyen adaylar için ilk adım Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. İşte KPSS ne zaman sorusunun yanıtları...

09:15 -
Haberler Eğitim
KPSS ne zaman? KPSS tarihleri belli oldu!

Her yıl milyonlarca adayın ter döktüğü KPSS ertelendi ve yeni tarihler ÖSYM tarafından duyuruldu. Alınan bilgilere göre Alan Bilgisi Sınavı 12-13 Eylül'de Genel Yetenek, Genel Gültür ve Eğtim Bilimleri oturumları ise 6 Eylül'de yapılacak.

KPSS ERTELENDİ!

KPSS alan bilgisi sınavı 12 Eylül'de gerçekleşecek, ertleme olmasaydı KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta yapılacaktı.

ÖSYM HANGİ SINAVLARI ERTELEDİ

* 29 Mart’ta yapılması planlanan 2020 MSÜ Sınavı 14 Haziran’a yapılacak.

* 4 Nisan’da yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS) 26 Aralık’a gerçekleştirilecek.

* 12 Nisan’da yapılması planlanan 2020-YDS/1 27 Eylül’e ertelendi.

* 18 Nisan’da yapılması planlanan 2020 e-YDS/4 Farsça 20 Haziran’da yapılacak.

* 19 Nisan’da yapılması planlanan e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca 21 Haziran'da olacak.

* 26 Nisan’da yapılması planlanan 2020 EKPSS 11 Ekim’e alındı.

* 3 Mayıs’ta yapılması planlanan 2020 ALES/1 16 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

* 16 Mayıs’ta yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2020-İSG/1) 7 Ekim'de yapılacak.

* 20 Eylül’de tarihinde yapılması planlanan 2020 ALES/2 ise 6 Aralık'a alındı.

Diyanet EKPSS İspanyolca İtalyanca KPSS ÖSYM YDS
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