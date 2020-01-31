KPSS ne zaman? Lise ve lisans mezunları için KPSS başvuru tarihleri…

KPSS hem lise hem de üniversite mezunlarının kamu personeli olmak için girdikleri önemli bir viraj. ÖSYM sınav takvimi ile KPSS başvuru detayları belli oldu. Sınav tarihi belli olan KPSS’nin başvuru, geç başvuru ve sonuç tarihleri ve duyuruldu. Peki 2020 yılında KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da gerçekleşecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta yapılacak. Tüm oturumların sonuçları ise 10 Eylül'de ilan edilecek.

KPSS 2020 NE ZAMAN?

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN