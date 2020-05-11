KPSS ne zaman? ÖSYM KPSS 2020 takvimini açıkladı…

Corona virüsü sebebiyle yapılacak birçok sınavın takviminde değişiklik yapılırken, 2020 KPSS sınavının tarihlerinin ne zaman olacağı ise merak ediliyor. Lisans, önlisans ve lise mezunu yüzbinlerce aday KPSS sınavının ne zaman olacağını araştırıyor. İşte 2020 KPSS ile ilgili bilinmesi gerekenler…

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

KPSS NEDİR?

Kamu Personel Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, Türkiye'de devlet kurumlarına personel alımı için ÖSYM tarafından hazırlanıp uygulanan bir sınavdır. Daha önce memur alımı için yapılan Devlet Memurluğu Sınavı ya da kısaca DMS, 1999 yılında Kamu Personeli Yasası'nda yapılan düzenleme yapılarak Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı olarak adlandırılmış ve niteliği değiştirilmiştir. 2002 yılında yapılan isim değişikliği ile şimdiki adı olan KPSS ismini almıştır.

KPSS çatısı altında farklı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda farklı sınavlar yapılmaktadır. KPSS çeşitleri şunlardır:

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

2016-KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Bu sınavların dışında kamu kuruluşlarına engelli personel alımı için de EKPSS yapılmaktadır.