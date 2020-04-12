KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS sınav takvimi açıklandı mı?

Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu milyonlarca memur adayı, KPSS sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Corona virüsü sebebiyle ÖSYM'nin yaptığı birçok sınavda erteleme olurken, 2020 KPSS'nin hangi tarihte yapılacağı da merak edilir olur. Peki 2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM 2020 KPSS sınavı için hangi tarihler belirlendi? İşte 2020 KPSS ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavları 6 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 13 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

2020-KPSS Ön Lisans sınavı da 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.