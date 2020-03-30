KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS sınav tarihi belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından corona virüsü önlemleri kapsamında bazı sınavların ertelendiği açıklandı. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) girecek olan adaylar ise sınavın hangi tarihlerde uygulanacağını araştırmaya başladı. İşte ertelenen KPSS sınavlarının yeni tarihi…

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavları 6 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 13 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

2020-KPSS Ön Lisans sınavı da 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.