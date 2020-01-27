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KPSS ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihleri belli mi?

ÖSYM sınav takvimi ile KPSS başvuru detayları belli oldu. Sınav tarihi belli olan KPSS'nin başvuru, geç başvuru ve sonuç tarihleri ve duyuruldu. Peki 2020 yılında KPSS ne zaman yapılacak?

15:05 -
Haberler Eğitim
KPSS ne zaman yapılacak? KPSS başvuru tarihleri belli mi?

Kamu personeli olmak isteyen adaylar için ilk adım Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ÖSYM tarafından yılın belirli dönemlerinde düzenleniyor. İşte KPSS sınav ve başvuru tarihleri…

KPSS 2020 NE ZAMAN?

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLA

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz’da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz’da, 2. gün oturumları 26 Temmuz’da gerçekleşecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos’ta yapılacak. Tüm oturumların sonuçları ise 10 Eylül’de ilan edilecek.

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