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KPSS ÖABT sınavı ne zaman başlayacak?

KPSS lisans sınavlarından olan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi yarın tüm yurt genelinde yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev almak isteyen öğretmenlerin katılım göstereceği KPSS ÖABT sınavı 10.15’te başlayacak. Adaylar saat 10.00’da sonra salonlara alınmayacak.

17:49 -
Haberler Eğitim
KPSS ÖABT sınavı ne zaman başlayacak?

Öğlenden sonraki oturumda yapılacak Meslek Dersleri Öğretmenliği Alan sınavı ise saat 14.45'te başlayacak.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI

Sınav katılacak memur adayları, T.C kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sınav giriş belgelerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

KPSS ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ

Foto: Shutterstock Yarın yapılacak KPSS ÖABT sınavının sonuçları ÖSYM tarafından 22 Ekim’de açıklanacak.

KPSS İÇİN KİMLİK DETAYI

ÖSYM sınava girilebilecek kimlik belgelerini şu şekilde sıraladı; Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar.

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