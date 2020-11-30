KPSS ön lisans başarı sıralaması yayınlandı

Sınava katılım gösteren adaylar, KPSS ön lisans başarı sıralamasını T.C. Kimlik numarası ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

KPSS ÖN LİSANS BAŞARI SIRALAMASI

KPSS BAŞARI SIRALAMASI NE İŞE YARAR?

Branş sıralaması adından da anlaşılacağı üzere kendi branşınızdaki rakipleriniz arasında kaçıncı sırada olduğunuzu gösteren sıralamadır.

Örnek vermek gerekirse, iki yıllık bankacılık mezunu olarak sınava girdiniz. KPSS başarı sıralaması ile o sene sınava giren bankacılık mezunları arasında kaçıncı olduğunuzu görebilirsiniz.

Böylelikle olası bir atamada alım yapılacak olan memur alımlarında kendi branşınızdan gelen kadro sayısına göre atanma ihtimalinizi daha net hesaplarsınız.

ÖSYM'nin KPSS ön lisans başarı sıralaması hakkında yaptığı açıklama şu şekilde;

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.