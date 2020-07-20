KPSS Ön Lisans başvuruları ne zaman? İşte 2020 KPSS Ön Lisans sınav ve başvuru tarihleri!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Ekim 2020 tarihinde yapılacak, 2020 KPSS Ön Lisans sınavı için başvurular yarın (21 Temmuz) başlıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli mesleklerde memur olarak görev alacak olan adaylar KPSS Ön Lisans sınavından iyi bir puan elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor. ÖSYM’nin yayımladığı KPSS kılavuzunda ise, Ön Lisans sınavına dair açıklamalar da yer alıyor. İşte 2020 KPSS Ön Lisans başvuru bilgileri…

2020 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SONUÇ TAKVİMİ

ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre, KPSS Önlisans Başvuruları ise 21.08.2020 ve 02.09.2020 tarihleri arasında yapılabilecek. KPSS Ön Lisans geç başvuruları 10-11 Eylül 2020’de, sonuçlar ise 26 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS ÖN LİSANS HAKKINDA BİLGİLER

Bir adayın hem 2020-KPSS Lisans'a hem de 2020-KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans Sınavına katılması mümkün değildir. Bir lisans programından (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim), 13 Temmuz 2020 tarihi ve öncesinde mezun olanlar, lisans düzeyinden KPSS'ye girmek zorundadır. Bir lisans programından 13 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla mezun olmamış olmak koşuluyla; ön lisans (iki yıllık meslek yüksekokulu ve iki yıllık açıköğretim) veya

ortaöğretim (lise veya dengi meslek lisesi) mezunları ile bu kurumlardan mezun olabilecek durumda olanlar, KPSS'ye ortaöğretim/ön lisans düzeyinde girebileceklerdir.

Bir lisans programından 13 Temmuz 2020 tarihinden sonra mezun olacaklar ise mezuniyet durumlarını göz önünde bulundurarak, KPSS'ye lisans düzeyinden veya ortaöğretim/ön lisans düzeyinden girebileceklerdir. Adayların birden fazla öğrenim düzeyinde KPSS'ye girmeleri mümkün değildir. KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans sınavıyla ilgili kılavuz ayrıca hazırlanacak ve adaylara duyurulacaktır.

2020-KPSS'ye Ortaöğretim veya Ön Lisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarını etkilemez. 2018-KPSS'ye Ortaöğretim veya Ön Lisans düzeyinden giren adayların 2020-KPSS Lisans sınavına girmeleri hâlinde, bu sınav sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav

sonuçlarının geçerliliği sona erecektir.

B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

2020 KPSS SINAV TAKVİMİ

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020