KPSS ön lisans sınav giriş yerleri belli oldu

Sınava katılım gösterecek adaylar, giriş belgesini ve sınav yerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ

ÖSYM’DEN KPSS ÖN LİSANS İÇİN SAAT UYARISI

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KKTC'de ise 25.10.2020 tarihinde yaz saati uygulaması sona erecek olup Lefkoşa'da sınava girecek adaylar, saat 09.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



KPSS ÖN LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

25 Ekim’de yapılacak ve milyonlarca memur adayının katılacağı KPSS ön lisans sınavının sonuçları ÖSYM tarafından 26 Kasım’da duyurulacak.