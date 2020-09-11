Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim’de yapılacak! Başvuru için son gün

KPSS ön lisans sınavı, ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre iki hafta sonra yapılacak. Sınav için geç başvurular ise, bugün saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

10:45 -
Haberler Eğitim
KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim’de yapılacak! Başvuru için son gün

Bugün saat 23.59'a kadar sürecek geç başvurularda sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek. Bankalardan ücret ödemesi yapılmayacak.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM’nin güncellediği sınav takvimine göre KPSS ön lisans sınavı 25 Ekim’de yapılacak ve sınav 10.15’de başlayacak.

KPSS ÖN LİSANS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

KPSS ön lisans sınavına girecek öğrenciler ÖSYM’nin yayınlayacağı sınav giriş belgesini almak zorunda. ÖSYM, sınav giriş belgesinin sınav tarihinden bir hafta önce yayınlayacak.

banka internet KPSS ÖSYM sınav
Son güncelleme: 11:28 11.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more