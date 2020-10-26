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KPSS ön lisans sınavı tamamlandı! Soru kitapçığı ve cevap anahtarı bugün açıklanır mı?

İki yıllık üniversite mezunu adayların katılım gösterdiği KPSS ön lisans sınavı geçtiğimiz hafta sonunda yurt genelinde yapıldı. ÖSYM’nin güncellenen sınav takvimine göre KPSS ön lisans sonuçları ise 26 Kasım’da açıklanacak.

Güncellenme: 10:22, 26/10/2020
Haberler Eğitim
KPSS ön lisans sınavı tamamlandı! Soru kitapçığı ve cevap anahtarı bugün açıklanır mı?

ÖSYM, KPSS ön lisans sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarını da henüz açıklamadı. Son yapılan KPSS ön lisans sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı, sınavdan iki gün sonra erişime açılmıştı. 2020 KPSS ön lisans sınavının da soru kitapçığının ve cevap anahtarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

KPSS SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım’da erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

internet KPSS ÖSYM sınav
Yayınlanma Tarihi:08:21,
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