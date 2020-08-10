KPSS önlisans başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 KPSS önlisans başvuru ücreti ne kadar?

Kamu personeli olmak isteyenlerin katıldığı KPSS’de tarihler belirlendi. ÖSYM tarafından yayılan takvimde KPSS 2020 ilgili tüm detaylar yer alıyor. Peki, 2020 KPSS ne zaman? başvuru ve sonuç tarihleri hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM’nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınavı, 25 Ekim Pazar günü yapılacak. Sınav sonuçları ise 26 Kasım tarihinde ilan edilecek.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ

Geçtiğimiz ay yapılan KPSS lisans başvuru ücreti 80 lira olarak açıklanmıştı. ÖSYM, önlisans başvuru ücretini açıklamadı ancak ücretin yine 80 lira olması bekleniyor.