KPSS önlisans başvuruları ne zaman? KPSS önlisans başvuru ücreti ne kadar?

KPSS'de başarılı olarak memur olmak isteyenler sınav hazırlıklarını sürdürürken, başvuru tarihlerini de merak ediyor. KPSS'de tarihler ÖSYM tarafından belirlendi. Peki 2020 KPSS ne zaman? KPSS başvuru ve sonuç tarihi detayları haberimizde bulabilirsiniz…

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınavı, 25 Ekim Pazar günü yapılacak. Sınav sonuçları ise 26 Kasım tarihinde ilan edilecek.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ

Geçtiğimiz ay yapılan KPSS lisans başvuru ücreti 80 lira olarak açıklanmıştı. ÖSYM, önlisans başvuru ücretini açıklamadı ancak ücretin yine 80 lira olması bekleniyor.