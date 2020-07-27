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KPSS önlisans başvuruları ne zaman? KPSS önlisans başvuru ücreti ne kadar?

Kamu personeli olmak isteyenlerin katıldığı KPSS'de tarihler belirlendi. ÖSYM tarafından yayılan takvimde KPSS 2020 ilgili tüm detaylar yer alıyor. Peki, 2020 KPSS ne zaman? başvuru ve sonuç tarihleri hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

10:34 -
Haberler Eğitim
KPSS önlisans başvuruları ne zaman? KPSS önlisans başvuru ücreti ne kadar?

KPSS'de başarılı olarak memur olmak isteyenler sınav hazırlıklarını sürdürürken, başvuru tarihlerini de merak ediyor. KPSS'de tarihler ÖSYM tarafından belirlendi. Peki 2020 KPSS ne zaman? KPSS başvuru ve sonuç tarihi detayları haberimizde bulabilirsiniz…

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınavı, 25 Ekim Pazar günü yapılacak. Sınav sonuçları ise 26 Kasım tarihinde ilan edilecek.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ

Geçtiğimiz ay yapılan KPSS lisans başvuru ücreti 80 lira olarak açıklanmıştı. ÖSYM, önlisans başvuru ücretini açıklamadı ancak ücretin yine 80 lira olması bekleniyor.

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