KPSS önlisans sınavları için beklenen tarih yaklaşıyor

KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos 2020 – 02 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. KPSS önlisans sınavı 25 Ekim’de yapılacak.

GEÇEN SENENİN KPSS SORU VE CEVAPLARI

KPSS hazırlıklarını sürdüren adaylar için geçtiğimiz yıllarda çıkan sorular ve cevapları büyük önem taşıyor. Aşağıdaki link üzerinden 2019 yılında gerçekleşmiş olan KPSS sınav soru ve cevaplarına erişebilirsiniz.

ÖNCEKİ SENELERİN KPSS SORULARI

GÜNCEL KPSS SINAV TAKVİMİ

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

KPSS A VE B NEDİR?

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.