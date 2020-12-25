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KPSS ortaöğretim başarı sıralaması açıklandı

ÖSYM, dün itibariyle erişime açtığı KPSS ortaöğretim sonuçlarından sonra bugün de KPSS ortaöğretim başarı sıralamasını açıkladı.

Güncellenme: 11:36, 25/12/2020
Haberler Eğitim
KPSS ortaöğretim başarı sıralaması açıklandı

Sınava katılan memur adayları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

ÖSYM, KPSS ortaöğretim başarı sıralaması ile ilgili şu bilgiyi paylaştı;

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

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