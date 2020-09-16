KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar? Başvuru kılavuzu yayımlandı…

ÖSYM’nin yayımladığı 2020 KPSS Ortaöğretim başvuru kılavuzuna göre, DHBT’ye katılmak isteyen adayların da KPSS ortaöğretim sınavına başvuru yaparak sınava katılmaları gerektiği bilgileri yer alıyor. Sınav başvurularında ise HES kodu istenecek. İşte KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu ve detaylı açıklamalar…

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU İŞLEMLERİ

ÖSYM’den yapılan duyuruda, 2020 KPSS Ortaöğretim sınavının 22 Kasım tarihinde yapılacağı, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacağı bildirildi.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU SAYFASI

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU KILAVUZU

KPSS ORTAÖĞRETİM VE DHBT SINAV TAKVİMİ

KPSS SINAV TARİHİ (Ortaöğretim): 22 Kasım 2020

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ : 15-30 Eylül 2020 (Ücret ödeme için son gün, 1 Ekim 2020)

KPSS SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 130 dakika

KPSS SINAV ÜCRETİ : 80,00 TL

KPSS GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ : 8-9 Ekim 2020 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde ödenir.)



DHBT SINAV TARİHİ : 27 Aralık 2020

DHBT BAŞVURU TARİHLERİ : 6-16 Kasım 2020 (DHBT sınav ücreti ödeme için son gün, 17 Kasım 2020) (Adaylar, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır. Ortaöğretim düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların puanlarının hesaplanabilmesi için KPSS Ortaöğretim sınavına başvuru yapmaları ve sınavın GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR oturumuna katılmaları gerekmektedir.)

DHBT SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 60 dakika

DHBT SINAV ÜCRETİ : 80,00 TL

DHBT GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 24 Kasım 2020 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti aynı gün, %50 artırımlı olarak ödenir.)

İNTERNETLE BİREYSEL BAŞVURULAR

Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ADAY İŞLEMLERİ” alanından, buradaki açıklamalar doğrultusunda süresi içinde başvuru bilgilerini sisteme kaydedecek ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru, başvuru süresinin son günü saat 23.59'da sona erecektir.