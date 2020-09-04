KPSS ortaöğretim başvuruları bu ay yapılacak! ÖSYM sınav takvimini açıkladı

Bir yıl ara ile düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavından en yüksek puanı alan adaylar kamu kuruluşlarında memur olarak çalışabiliyor. Memur adaylarının yoğun ilgi gösterdiği KPSS ortaöğretim sınavı için başvuruların yapılacağı tarihler belli oldu.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS ortaöğretim sınavına başvurular 15-30 Eylül tarihleri arasında ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleşecek. Ödemeler başvuru sırasında internet üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihleri arasında aşağıdaki link üzerinden işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

KPSS BAŞVURU EKRANI





KPSS LİSE SEVİYESİ SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

KPSS orta öğretim sınavında adayları 120 soru ve 130 dakika süre verilecek. 60 genel kültür, 60 genel yetenek sorusu adayların karşısına çıkacak.

HES KODUNA DİKKAT

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.