KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman başlayacak? Başvuru nasıl yapılacak?

Memur olma hayali kuran vatandaşların beklediği KPSS ortaöğretim sınavının başvuru tarihi geldi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre KPSS ortaöğretim başvurusu 30 Eylül’e kadar sürecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU NE ZAMAN?
ÖSYM'nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS ortaöğretim başvuruları 15 – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
ÖSYM’nin açıklamasına göre KPSS ortaöğretim sınavına başvurular 15-30 Eylül tarihleri arasında ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleşecek. Ödemeler başvuru sırasında internet üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihleri arasında yukarıdaki link üzerinden işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.
KPSS ORTAÖĞRETİM SEVİYESİ SINAVINDA KAÇ SORU VAR?
KPSS orta öğretim sınavında adayları 120 soru ve 130 dakika süre verilecek. 60 genel kültür, 60 genel yetenek sorusu adayların karşısına çıkacak.