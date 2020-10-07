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KPSS ortaöğretim geç başvuruları başlıyor…

ÖSYM'nin 22 Kasım'da düzenleyeceği 2020 KPSS ortaöğretim düzeyi için geç başvurular 8-9 Ekim tarihleri arasında alınacak. KPSS ortaöğretim geç başvuru işlemleri ais.osym.gov.tr adresinden ve ödemeler ise e-işlemler sayfasından yapılabilecek.

19:06 -
Haberler Eğitim
KPSS ortaöğretim geç başvuruları başlıyor…

ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS başvuru kılavuzuna göre, geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücretinin %50 artırımlı olarak ödeneceği bilgisi yer alıyor.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir.

Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU SAYFASI

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU KILAVUZU

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