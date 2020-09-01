KPSS ortaöğretim (lise) başvuru tarihleri yaklaştı

2 yılda bir düzenlenen KPSS’nin ortaöğretim seviyesi sınavı için başvurular yaklaşık 15 gün sonra başlayacak. KPSS lise sınavı 22 Kasım tarihinde gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

ÖSYM’nin açıklamasına göre KPSS ortaöğretim sınavına başvurular 16-30 Eylül tarihleri arasında ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleşecek. Ödemeler başvuru sırasında internet üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihleri arasında aşağıdaki link üzerinden işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

KPSS BAŞVURU EKRANI

KPSS LİSE SEVİYESİ SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

KPSS orta öğretim sınavında adayları 120 soru ve 130 dakika süre verilecek. 60 genel kültür, 60 genel yetenek sorusu adayların karşısına çıkacak.

HES KODUNA DİKKAT

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların ,sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.