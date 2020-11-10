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KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Lise muzunu adayların memur olmasına olanak sağlayan KPSS ortaöğretim sınavı, bu sene 22 Kasım tarihinde yapılacak. Sınav giriş belgesi ve sınav yerlerinin ise 16 Kasım’da açıklanması bekleniyor.

Güncellenme: 12:45, 10/11/2020
Haberler Eğitim
KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM'nin bu sene yapacağı sınavların takviminde corona virüsü sebebiyle değişiklikler yapılmıştı.

15-30 Eylül tarihleri arasında başvuruları yapılan KPSS ortaöğretim sınavı, güncellenen sınav takvimine göre 22 Kasım'da yapılacak. Sınav sonuçları ise 24 Aralık tarihinde erişime açılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, sınavlardan en geç bir hafta önce sınav giriş belgelerini ve sınav yerlerini açıklıyor. KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerinin 16 Kasım'da erişime açılması bekleniyor.

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