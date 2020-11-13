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KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayınlandı! KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?

Lise mezunu vatandaşlara memur olma yolunu açan KPSS ortaöğretim sınavı için sınav yerleri belli oldu. 22 Kasım tarihinde yapılacak KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları ise 24 Aralık’ta duyurulacak.

Güncellenme: 09:44, 13/11/2020
Haberler Eğitim
KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi yayınlandı! KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?

Sınava katılım gösterecek adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulaması üzerinden edinebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Corona virüsü sebebiyle ÖSYM'nin bu sene yapacağı birçok sınavın tarihinde değişikliğe gidilmişti. Son açıklanan sınav takvimine göre; başvurularının 15-30 Eylül tarihlerinde yapılan KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım'da yapılacak.

KPSS ortaöğretim sınavı iki yılda bir yapılıyor.

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