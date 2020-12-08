KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM, bu sene takviminde olan birçok sınavı ertelemek zorunda kaldı. Yeniden yürürlüğe giren corona virüsü önlemleri kapsamında ALES, DHBT ve YÖKDİL gibi sınavlar ileri bir tarihe ertelendi.

Bu ertelemelerle birlikte iş yükü şimdilik azalan ÖSYM'nin, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını da erken açıklaması gündeme geldi. ÖSYM, bu sene yaptığı bazı sınavları erken açıklamıştı.