KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ortaöğretim sınavı için başvurular 15-30 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı.

22 Kasım'da gerçekleştirilecek KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları ise 24 Aralık tarihinde açıklanacak.

KPSS ortaöğretim sınavı iki yılda bir gerçekleştiriliyor. Sınavda memur adaylarına 60 adet genel yetenek ve 60 adet genel kültür sorusu sorulacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, sınavlardan en geç bir hafta önce sınav giriş belgelerini ve sınav yerlerini açıklıyor. KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerinin 16 Kasım’da erişime açılması bekleniyor.

