KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı! ÖSYM’den cevap kağıtları açıklaması

ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden erişime açılan KPSS sonuçları ile lise mezunu vatandaşlara kamuda memur olma yolu açılıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI

KPSS CEVAP KAĞITLARI DA AÇIKLANDI

ÖSYM, sınava katılan adayların cevap kağıtlarını da erişime açtı. Memur adayları 10 gün süre ile cevap kağıtlarını görüntüleyebilecek.

ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde;

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

KPSS ORTAÖĞRETİM CEVAP KAĞITLARI