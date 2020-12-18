KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık tarihinde açıklanacak.

Ancak yaşanan corona virüsü pandemisi sebebiyle ÖSYM takvimde bulunan yedi sınavın ertelendiğini duyurdu. ÖSYM'nin iş yükünün azalmasıyla birlikte KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının da erken açıklanması gündeme geldi. ÖSYM bu sene yaptığı bazı sınavları belirlenen tarihten önce duyurmuştu.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NEDİR?

KPSS Ortaöğretim Sınavı, devlet memur alımı için düzenlenen ve lise mezunlarının girebildiği ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Lise mezunları ve üniversite öğrencileri belirli şartları taşımaları durumunda bu sınava girerek, memur alımı için yapılacak yerleştirmeler sonucu memur olarak devlet kadrolarına yerleşir.