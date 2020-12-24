KPSS ortaöğretim sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

İki yılda bir gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavı için büyük gün geldi. ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre KPSS sonuçları bugün açıklanacak. ÖSYM'nin, sonuçları saat 10.00 gibi erişime açacağı tahmin ediliyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NEDİR?

KPSS Ortaöğretim Sınavı, devlet memur alımı için düzenlenen ve lise mezunlarının girebildiği ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Lise mezunları ve üniversite öğrencileri belirli şartları taşımaları durumunda bu sınava girerek, memur alımı için yapılacak yerleştirmeler sonucu memur olarak devlet kadrolarına yerleşir.