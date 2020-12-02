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KPSS ortaöğretim sonuçları erken açıklanır mı?

Lise mezunu vatandaşların katılım gösterdiği KPSS ortaöğretim sınavı geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM’nin sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık tarihinde duyurulacak.

Güncellenme: 13:28, 02/12/2020
Haberler Eğitim
KPSS ortaöğretim sonuçları erken açıklanır mı?

ÖSYM, yeniden yürürlüğe giren corona virüsü yasaklarıyla birlikte takvimindeki ALES, YÖKDİL ve diğer altı sınavın ertelendiğini açıklamıştı. Bu ertelemeler sonucunda KPSS ortaöğretim sonuçlarının erken açıklanması da gündeme geldi. ÖSYM, bu sene yaptığı bazı sınavları belirlenen tarihlerden daha erken açıklamıştı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 24 Aralık açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

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