Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

İki yılda bir düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavı ile birlikte lise mezunu vatandaşlar kamu kuruluşlarında memur olma hakkı kazanabiliyor. Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları 24 Aralık’ta açıklanacak.

Güncellenme: 14:26, 12/12/2020
Haberler Eğitim
KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniden yürürlüğe giren corona virüsü yasaklarıyla birlikte ÖSYM de takviminde olan bazı sınavları ertelediğini duyurmuştu. ALES, YÖKDİL, DHBT gibi sınavların ertlenmesiyle birlikte iş yükü azalan ÖSYM'nin, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını da erken açıklayabileceği iddia ediliyor.

ÖSYM, bu sene yaptığı birçok sınavı belirlenen tarihten önce açıklamıştı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 24 Aralık açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

İlginizi ÇekebilirÖSYM'den sınavlar hakkında açıklamaÖSYM'den sınavlar hakkında açıklama
Corona Kasım ayı KPSS KPSS ortaöğretim KPSS sonuçları ÖSYM sınav