KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniden yürürlüğe giren corona virüsü yasaklarıyla birlikte ÖSYM de takviminde olan bazı sınavları ertelediğini duyurmuştu. ALES, YÖKDİL, DHBT gibi sınavların ertlenmesiyle birlikte iş yükü azalan ÖSYM'nin, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını da erken açıklayabileceği iddia ediliyor.

ÖSYM, bu sene yaptığı birçok sınavı belirlenen tarihten önce açıklamıştı.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 24 Aralık açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.