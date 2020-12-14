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KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman duyurulacak?

KPSS ortaöğretim sınavı ile lise mezunu vatandaşlar kamuda memur olabiliyor. Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM tarafından 24 Aralık tarihinde erişime açılacak.

Güncellenme: 12:43, 14/12/2020
Haberler Eğitim
KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman duyurulacak?

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM, bu sene yaptığı bazı sınavların sonuçlarını belirlenen tarihten önce açıklamıştı. İki hafta önce yürürlüğe giren corona virüsü tedbirleriyle birlikte ÖSYM takvimdeki toplam yedi sınavın ertelendiğini duyurmuştu. Bu gelişme göz önüne alındığında KPSS ortaöğretim sınavının da erken açıklanması olası gözüküyor.

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