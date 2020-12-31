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KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman bitecek?

ÖSYM, milyonlarca memur adayının merakla beklediği tercih kılavuzunu erişime açtı. Sınava katılan adaylar, ÖSYM’nin yayınladığı tercih kılavuzu doğrultusunda ihtiyaç bulunan kurumlara tercihlerini yapabilecek.

Güncellenme: 11:55, 31/12/2020
Haberler Eğitim
KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman bitecek?

KPSS tercihleri, ÖSYM'nin yaptığı açıklama ile dün resmen başladı. Memur adayları, 7 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'a kadar tercih işlemlerini yapabilecek.

ÖSYM KPSS tercihlerinin başladığını böyle duyurdu;

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzuna saat 11.45'ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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